Доброго здравия всем участникам! Эдак нужна картинка для инстаграмма, где будет наглядно показан программист (я), для которого завал задач это легко (ну как для алхимика, колбочки выпариваются, бурлят, и это для него ...
Туристическая карта
Здравствуйте!
Я работаю в рекламном агентстве, и у нас есть такая задача: необходимо нарисовать карту, стилистически похожую на ту, что во вложении, только другого района: Сочи+Адлер+Красная Поляна. На этой карте нарисованы море, береговая линия, горы и реки. Отдельно нарисованы основные достопримечательности, порядка 15 шт, основные пляжи, причалы, горные пики. Плюс транспортная сеть (автобусные маршруты и жд, остановки и вокзалы). Пиктограммами будут указаны отели и менее значимые достопримечательности. Карта должна быть векторной, с возможностью доработки и внесения изменений.
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