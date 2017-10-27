Туристическая карта

Здравствуйте!

Я работаю в рекламном агентстве, и у нас есть такая задача: необходимо нарисовать карту, стилистически похожую на ту, что во вложении, только другого района: Сочи+Адлер+Красная Поляна. На этой карте нарисованы море, береговая линия, горы и реки. Отдельно нарисованы основные достопримечательности, порядка 15 шт, основные пляжи, причалы, горные пики. Плюс транспортная сеть (автобусные маршруты и жд, остановки и вокзалы). Пиктограммами будут указаны отели и менее значимые достопримечательности. Карта должна быть векторной, с возможностью доработки и внесения изменений.