Разработка персонажа для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка406 просмотров
#1$50

Добрый день, уважаемые участники!

Необходимо разработать уникальный персонаж для сайта "магазина для взрослых".

Описание персонаж - белый шпиц, карликовой породы, одетый в BDSM одежду (без пошлостей!).

Доброжелательный, веселый, прикольный.

В приложении фотографии bdsm одежды, которую хотелось бы увидеть на персонаже - Маска с ушами и ремешки.

Персонаж будет как "Помощник на сайте" аля скрепка в Exel. Будет давать подсказки и советы.

Форма - как на первом фото, стоячая,  но слева направо (зеркально), лицо как на втором (высунутый язык, веселый).

Исполнитель обязуется отправить исходники, чтобы подтвердить оригинальность и уникальность.

На ремнях надо будет добавить текст, как водяной знак. Пришлю исполнителю, который выиграет.

Если сделаете для примера "облачко" с любым текстом, для наглядности,  было бы здорово.

Так же прикрепил пример (Сыщик), чтобы было понятно, в каком стиле рисовать персонажа. Мультяшный такой.

Всем спасибо за участие!

8 лет назад
unl1m1ted
Эрнест 
34 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

witcherr
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1
Взаимно! Быстро взялся за работу и прислал то, что нужно. Отзывчивый к комментариям, буду еще обращаться! Спасибо за работу.
Рекомендую! Отличный заказчик! Четкое ТЗ, постоянно на связи, приятный в общении, своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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witcherr
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
#1