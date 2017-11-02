Разработка персонажа для сайта

# 1 — $ 50

Добрый день, уважаемые участники!

Необходимо разработать уникальный персонаж для сайта "магазина для взрослых".

Описание персонаж - белый шпиц, карликовой породы, одетый в BDSM одежду (без пошлостей!).

Доброжелательный, веселый, прикольный.

В приложении фотографии bdsm одежды, которую хотелось бы увидеть на персонаже - Маска с ушами и ремешки.

Персонаж будет как "Помощник на сайте" аля скрепка в Exel. Будет давать подсказки и советы.

Форма - как на первом фото, стоячая, но слева направо (зеркально), лицо как на втором (высунутый язык, веселый).

Исполнитель обязуется отправить исходники, чтобы подтвердить оригинальность и уникальность.

На ремнях надо будет добавить текст, как водяной знак. Пришлю исполнителю, который выиграет.

Если сделаете для примера "облачко" с любым текстом, для наглядности, было бы здорово.

Так же прикрепил пример (Сыщик), чтобы было понятно, в каком стиле рисовать персонажа. Мультяшный такой.

Всем спасибо за участие!