Доброго здравия всем участникам! Эдак нужна картинка для инстаграмма, где будет наглядно показан программист (я), для которого завал задач это легко (ну как для алхимика, колбочки выпариваются, бурлят, и это для него ...
Нарисовать набор стикеров
Требуется нарисовать набор стикеров, порядка 10 шт. В одной тематике. Поработаю и с начинающим иллюстратором.
Заявки фрилансеров
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