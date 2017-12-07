Дизайн вывески

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок256 просмотров

Для Владимира Баранова.

Подробности в личной переписке

7 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$175
3 дня
Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую!
Над проектом было очень комфортно работать! Точно сформулирована суть, быстро сложилось представление, что именно необходимо в качестве результата. Сразу учтены важные детали! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

fateverve
Владимир 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад