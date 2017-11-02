Нужен хороший художник для разработки схем вышивок. Желательно с опытом работы. Пишите внизу скайп или вайбер
Нарисовать 5 иллюстраций.
Требуется нарисовать 5 иллюстраций в таком же формате с теми же персонажами, но с другими ситуациями.
Заявки фрилансеров
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