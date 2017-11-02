Иллюстрации для детской книги

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Закрыт25 заявок292 просмотра

Необходима работа по рисованию иллюстраций для детской книги согласно сюжета. 150 страниц картинок сюжетов. Текст предоставляется заказчиком. Срок 2 месяца. Прошу отправлять ваши предложения.

8 лет назад
Bkaratayev
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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