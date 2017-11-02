Добрый день! Имеется татуировка , необходимо создать более широкий рисунок с задействованием старой татуировки, плюс добавление элементов. Тоесть нужен эскиз тату , с уже имеющейся татуировкой . Тема ангелы и демоны, религиозная тематика.
Доработка изображения
Имеется изображение, исходники есть, необходимо его немного доработать, чтобы сделать по этой картинке магнит на холодильник. Нужно добавить к изображению "2018". Добавить думаю надо будет внизу, как идея можно это сделать в косточке. Новые идеи привествуются. Важно сохранить стиль исходной картинки.
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