Доработка изображения

Имеется изображение, исходники есть, необходимо его немного доработать, чтобы сделать по этой картинке магнит на холодильник. Нужно добавить к изображению "2018". Добавить думаю надо будет внизу, как идея можно это сделать в косточке. Новые идеи привествуются. Важно сохранить стиль исходной картинки.