Доработка изображения

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Закрыт17 заявок250 просмотров

Имеется изображение, исходники есть, необходимо его немного доработать, чтобы сделать по этой картинке магнит на холодильник. Нужно добавить к изображению "2018". Добавить думаю надо будет внизу, как идея можно это сделать в косточке. Новые идеи привествуются. Важно сохранить стиль исходной картинки.

8 лет назад
amster
Максим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров