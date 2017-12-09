Отрисовать 2 изображения

Привет коллеги!

Есть два изображения логотипов, к одному есть исходник, к другому нету. Необходимо выполнить такие работы.

Там где есть исходник, сделать изображение логотипа в золотом и серебряном цветах.

Там где нету исходника, отрисовать изображения и сделать исходник в ПСД и можно например в АИ.