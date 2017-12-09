Требуется отредактировать несколько ( два-три) документов в фоторедакторе.
Отрисовать 2 изображения
Привет коллеги!
Есть два изображения логотипов, к одному есть исходник, к другому нету. Необходимо выполнить такие работы.
Там где есть исходник, сделать изображение логотипа в золотом и серебряном цветах.
Там где нету исходника, отрисовать изображения и сделать исходник в ПСД и можно например в АИ.
Выбранный исполнитель
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