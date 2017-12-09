Отрисовать 2 изображения

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Завершен10 заявок163 просмотра

Привет коллеги!

Есть два изображения логотипов, к одному есть исходник, к другому нету.   Необходимо выполнить такие работы.

Там где есть исходник, сделать изображение логотипа в золотом и серебряном цветах.

Там где нету исходника,  отрисовать изображения и сделать исходник  в ПСД и можно например в АИ.

8 лет назад
misha_evro
38 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Все на высшем уровне! Рекомендую!
Доволен сотрудничеством. Рекомендую!

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art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад