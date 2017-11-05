Нужен иллюстратор для отрисовки в векторе

Требуется иллюстратор для создания векторной матрешки. В руках у матрешки будет корзина с продуктами, на шее должен быть бейдж.

Подробнее обсудим с исполнителем.

Нужно начать работу сегодня и сделать до завтра.

Прикладываю референсы для понимания детальности проработки.