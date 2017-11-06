Здравствуйте!

Требуется подготовить картинки к 100 готовым статьям. В каждой статье будет от 2 до 10 картинок, в среднем 4-5 штук в каждой.

Исходники картинок уже есть. От вас требуются минимальные знания фотошопа, чтобы подогнать картинки в нужные размеры, где-то их обрезать, уменьшить и т. д.

Оплата 20 рублей за одну проиллюстрированную статью.

Жду ваших предложений!