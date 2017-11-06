нужно несколько сюжетов на футболки на новогоднюю тематику
Нарисовать в одном стиле все знаки зодиака
Нарисовать в одном стиле все знаки зодиака, чтобы было прикольно и задорно для взрослых.
Печать будет на футболках.
Заявки фрилансеров
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