Создать инфографику

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок209 просмотров

Нужна инфографика портрета клиента как в примере. Размер 1000*707. Формат jpg, png.

8 лет назад
guest_15100566190576
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Retin
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
В срок, качественно и креативно. Буду поручать еще проекты.
Замечательный заказчик.

Заявки фрилансеров

Retin
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад