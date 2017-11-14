Приветствую стилизация что-то типа такого http://www.uktus.ur.ru/service/arbor.html , но ракурс как на картинки в приложении "Схема_комплекса.jpg" тут лежат доп файлы https://drive.google.com/drive/folders/1_2k0wnsatPWxoWGjpVh7mJ_yDKEQTsCO?usp=sharing файл "ГОРА УКТУС С ПРАВКАМИ.cdr" - это набросок схема как выглядит гора ...
Создать инфографику
Нужна инфографика портрета клиента как в примере. Размер 1000*707. Формат jpg, png.
Выбранный исполнитель
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