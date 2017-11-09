Черно белая картинка. Требуется наложить одну картинку на другую или перерисовать. На выходе должен получиться красивый логотип в формате .PNG
Нарисовать карту горнолыжной базы
Приветствую
стилизация что-то типа такого http://www.uktus.ur.ru/service/arbor.html , но ракурс как на картинки в приложении "Схема_комплекса.jpg"
тут лежат доп файлы https://drive.google.com/drive/folders/1_2k0wnsatPWxoWGjpVh7mJ_yDKEQTsCO?usp=sharing
файл "ГОРА УКТУС С ПРАВКАМИ.cdr" - это набросок схема как выглядит гора
файл "333333.jpg" - аэротруба
http://www.uktus.ur.ru/service/arbor.html - тут можно посмотреть фотографии беседок
файл "kreslo.jpg" - начата карта, но как-то не получается доделать. если сможете на основе неё сделать, дам исходники
отрисовывать 1 к 1му как на фотографиях здания не надо, но чтоб хотя бы отдалённо похоже было
Срок максимум неделя.
Без цен заявки не рассматриваются.
Пожалуйста напишите сразу цену на изображение высокого качества, если растягивать к примеру на 2м карту 100dpi и отдельно цена если делать на маленький размер для сайта 1920px на 72dpi.
Если есть дополнительные вопросы пишите, поясню
Заявки фрилансеров
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