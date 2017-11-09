Требуется дизайнер для отрисовки графики в 2d мобильной игре

Есть кроссплатформенная 2d игра (не платформер)2d игра в стиле Survival, в основном ориентировка на Mobile. Тематика

- маги, монстры. Текущего дизайна нет никакого, нужен человек, который сделает :

1) Интерфейс меню - простое меню с 3 страницами (Описание, Таблица рекордов, Настройки).

2) Интерфейс в игре - панель HP bar, панель умений.

3) Иконки умений - 14 иконок.

4) Анимация эффектов умений игрока - 9шт. (например полет магического шара). 3-5 кадров на анимацию, одно направление.

5) Концепт и анимация главного персонажа - 8 направлений

5.1) Анимация стойки - 4-8 кадров в каждом направлении

5.2) Анимация бега- 4-8 кадров в каждом направлении

5.3) Анимация каст магии- 4-8 кадров в каждом направлении

6) Концепт и анимация двух монстров - 4 направления (лево-право - флип)

6.1) Анимация стойки - 4-6 кадров в каждом направлении

6.2) Анимация бега- 4-6 кадров в каждом направлении

6.3) Анимация каст магии- 4-6 кадров в каждом направ

Основные требования:

- не пиксель-арт.

- не флеш-анимация.

- не анимешное.

- не мультяшное.

Условный пример - Diablo2, Age of Empires 2. Возможны вариации, обсуждаемо.

Нужны сроки и за сколько готовы взяться.

Оплата по мере выполнения заказа. (часть сделана - часть выплачена, все будет оговорено заранее)

Начинать будем с оплачиваемого тестового задания в виде концепт-арта.