Нужна инфографика портрета клиента как в примере. Размер 1000*707. Формат jpg, png.
Требуется дизайнер для отрисовки графики в 2d мобильной игре
Есть кроссплатформенная 2d игра (не платформер)2d игра в стиле Survival, в основном ориентировка на Mobile. Тематика
- маги, монстры. Текущего дизайна нет никакого, нужен человек, который сделает :
1) Интерфейс меню - простое меню с 3 страницами (Описание, Таблица рекордов, Настройки).
2) Интерфейс в игре - панель HP bar, панель умений.
3) Иконки умений - 14 иконок.
4) Анимация эффектов умений игрока - 9шт. (например полет магического шара). 3-5 кадров на анимацию, одно направление.
5) Концепт и анимация главного персонажа - 8 направлений
5.1) Анимация стойки - 4-8 кадров в каждом направлении
5.2) Анимация бега- 4-8 кадров в каждом направлении
5.3) Анимация каст магии- 4-8 кадров в каждом направлении
6) Концепт и анимация двух монстров - 4 направления (лево-право - флип)
6.1) Анимация стойки - 4-6 кадров в каждом направлении
6.2) Анимация бега- 4-6 кадров в каждом направлении
6.3) Анимация каст магии- 4-6 кадров в каждом направ
Основные требования:
- не пиксель-арт.
- не флеш-анимация.
- не анимешное.
- не мультяшное.
Условный пример - Diablo2, Age of Empires 2. Возможны вариации, обсуждаемо.
Нужны сроки и за сколько готовы взяться.
Оплата по мере выполнения заказа. (часть сделана - часть выплачена, все будет оговорено заранее)
Начинать будем с оплачиваемого тестового задания в виде концепт-арта.
Заявки фрилансеров
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