Нужен стикерпак для Телеграма

Для новой компании нужно разработать персонажа и стикерпак из 10 стикеров. Идею для каждого из них мы дадим. Персонаж должен ассоциироваться с роскошью, прибылью, заработком, деньгами. Мы рассматриваем льва, но возможно у Вас есть свои идеи, тоже готовы выслушать. На стиках должны присутствовать предметы роскоши, дорогие аксессуары, одежда персонажа и т.д.

От Вас хотелось бы видеть примеры стикеров, которые вы делали. Если таких нет, то примеры сета иллюстраций в одном стиле.

Оплата по WebMoney. Предоплата 10%, и последующая оплата каждого из стиков по 10%.