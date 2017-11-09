Экраны игрового приложения

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Закрыт4 заявки163 просмотра

Ищу иллюстратора для отрисовки 5-6 экранов игрового приложения для детей с

персонажем.

Детали сообщу в личку с примерами ожидаемых работ.

Буду общаться с художниками с опытом работы в игровом сегменте. Сразу присылайте ссылки на работы с играми или персонажами для

получения ТЗ.

8 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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Нет заявок фрилансеров