Разработать логотип для компании есть предварительный набросок . на основе него сделать несколько вариантов .

Честно говоря не знаем как обыграть двойку по этому просим сделать профи дизайнера. Можно менять шрифт, тут использован Arciform Sans. Цвет черный и оранжевый не менять.

Задача - логотип должен быть лаконичным и легким, что бы например на USB шнуре для зарядки смотрелся и вмещался.