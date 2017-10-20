Приветствую Нужно отрисовать логотип и сверстать сайт для магазина женской одежды и аксесуаров. Пример и стиль желаемого https://www.uterque.com/ http://www.markaua.com.ua/ http://www.revolveclothing.ru/ http://elena864store.com/ по сути визитка ...
Создание логотипа для производства спецодежды
Добрый день!
Необходимо создать логотип для компании "Август". Специализация - разработка и пошив спецодежды. Логотип не должен содержать бабочек-цветочков. Должен быть достаточно строгим, но запоминающимся.
В отзывах предлагайте цену, примеры работ обязательны.
Выбранный исполнитель
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