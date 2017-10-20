Создание логотипа для производства спецодежды

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Завершен32 заявки355 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать логотип для компании "Август". Специализация - разработка и пошив спецодежды. Логотип не должен содержать бабочек-цветочков. Должен быть достаточно строгим, но запоминающимся. 

В отзывах предлагайте цену, примеры работ обязательны.

8 лет назад
Archukova
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$35
2 дня
Работаем с Инной уже не первый раз и не первый год. Как всегда сделано все на 5 баллов. Даже добавить особо и нечего)
Приятно работать с Татьяной! Интересное задание, мгновенная оплата, буду рада продолжить сотрудничество)

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад

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