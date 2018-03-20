Упростить и освежить существующий логотип спортивной федерации

Идея такова - я хотел бы успростить и освежить существующий логотип спортивной федерации (во вложении "FMU_logo.jpg", к нему есть вектор, который отправлю после выбора исполнителя).

В плане упрощения, что я готов менять:

1. Сделать листья с обоих сторон «одного дерева», например дуб (как слева)

2. Убрать желуди-ягодки

3. Сделать все листочки одинакового размера и формы, а не разными как у него сейчас

4. Убрать оранжевый круг вокруг синего «ФМУ»

5. Убрать оранжевую полоску между цилиндром и эвольвентой (верхняя шестерёнка)

6. Освежить цилиндр, шестеренку и эвольвенту

7. Где-то добавить надпись «FMU» прям на этом лого чтобы сделать лого универсальным

8. Может быть добавить место для года создания (1992)

Что я не хотел бы делать:

1. Глобально менять крылья

2. Убирать такой большой флаг Украины

3. Убирать оранжевый элемент за флагом

4. Менять шрифт и положение надписи «ФМУ»

Я хотел бы упростить логотип, но как-то так, чтобы он не сильно менялся.

Мне не хотелось бы иметь кучу цветов… И здесь я бы старался как-то их обрезать.

Плюс мне важны толщины линий для вышивки и принтов на одежде

Во вложении пример лого на стене. Как вы видите –

там многие элементы несколько в другом отображении (толщина линий, формы и тд).

Прошу не вставлять стандартные элементы из библиотеки векторов (листочки)…

В целом, я хотел бы, чтобы логотип придерживался вот таких параметров:

1. При размере логотипа 70мм по ширине - все линии должны быть не менее 0.5мм (важно для вышивки на одежде).

2. Хотелось бы чтобы цветов в нем было не более 5-7 (так же важно для простой вышивки)

Оплата:

* 50% после подготовки 3-х разных немного разных эскизов

* 50% после векторного финального лого.

Сроки исполнения:

* 3 эскиза - 5 дней после выбора исполнителя.

* Финальный вектор – 5 дней после согласования и комментариев.