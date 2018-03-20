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Упростить и освежить существующий логотип спортивной федерации
Идея такова - я хотел бы успростить и освежить существующий логотип спортивной федерации (во вложении "FMU_logo.jpg", к нему есть вектор, который отправлю после выбора исполнителя).
В плане упрощения, что я готов менять:
1. Сделать листья с обоих сторон «одного дерева», например дуб (как слева)
2. Убрать желуди-ягодки
3. Сделать все листочки одинакового размера и формы, а не разными как у него сейчас
4. Убрать оранжевый круг вокруг синего «ФМУ»
5. Убрать оранжевую полоску между цилиндром и эвольвентой (верхняя шестерёнка)
6. Освежить цилиндр, шестеренку и эвольвенту
7. Где-то добавить надпись «FMU» прям на этом лого чтобы сделать лого универсальным
8. Может быть добавить место для года создания (1992)
Что я не хотел бы делать:
1. Глобально менять крылья
2. Убирать такой большой флаг Украины
3. Убирать оранжевый элемент за флагом
4. Менять шрифт и положение надписи «ФМУ»
Я хотел бы упростить логотип, но как-то так, чтобы он не сильно менялся.
Мне не хотелось бы иметь кучу цветов… И здесь я бы старался как-то их обрезать.
Плюс мне важны толщины линий для вышивки и принтов на одежде
Во вложении пример лого на стене. Как вы видите –
там многие элементы несколько в другом отображении (толщина линий, формы и тд).
Прошу не вставлять стандартные элементы из библиотеки векторов (листочки)…
В целом, я хотел бы, чтобы логотип придерживался вот таких параметров:
1. При размере логотипа 70мм по ширине - все линии должны быть не менее 0.5мм (важно для вышивки на одежде).
2. Хотелось бы чтобы цветов в нем было не более 5-7 (так же важно для простой вышивки)
Оплата:
* 50% после подготовки 3-х разных немного разных эскизов
* 50% после векторного финального лого.
Сроки исполнения:
* 3 эскиза - 5 дней после выбора исполнителя.
* Финальный вектор – 5 дней после согласования и комментариев.
Выбранный исполнитель
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