Разработка логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок535 просмотров
#1$10

Требуется разработка логотипа для интернет магазина продающего специи.

Название сайта Куркума бар

адрес сайта kurkumabar by

Логотип должен соответствовать цветовой гамме сайта и вписываться в существующий дизайн. Можно посмотреть на самом сайте.

8 лет назад
rikk911
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Julija_smile
Юлия 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#1
Понравился предложенный вариант.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Julija_smile
Юлия 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
#1