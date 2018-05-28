Идея такова - я хотел бы успростить и освежить существующий логотип спортивной федерации (во вложении "FMU_logo.jpg", к нему есть вектор, который отправлю после выбора исполнителя). В плане упрощения, что я готов менять: ...
Разработка логотипа
Требуется разработка логотипа для интернет магазина продающего специи.
Название сайта Куркума бар
адрес сайта kurkumabar by
Логотип должен соответствовать цветовой гамме сайта и вписываться в существующий дизайн. Можно посмотреть на самом сайте.
Победитель конкурса
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