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Завершен21 заявка248 просмотров

Нужен логотип для интернет-магазина MilitaryFan (https://militaryfan.ru) . 

8 лет назад
lazuren
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$135
3 дня
Славно поработали, рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничество прошло успешно! Мои наилучшие рекомендации ! :) Спасибо!

Заявки фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад