Идея такова - я хотел бы успростить и освежить существующий логотип спортивной федерации (во вложении "FMU_logo.jpg", к нему есть вектор, который отправлю после выбора исполнителя). В плане упрощения, что я готов менять: ...
Создать логотип по готовому макету
Нужно по макету сделать логотип в векторе (цветной черно белый) и популярных форматах..
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