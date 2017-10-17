Нужно сделать логотип для сайта http://espanamania.ru/ в двух исполнениях.

Один для светлого фона и один для тёмного.

Вот ссылки на первоисточник:

Верхний лого для белого фона

http://espanamania.ru/wp-content/uploads/2017/02/Gill..

Нижний лого для тёмного фона

http://espanamania.ru/wp-content/uploads/2017/02/Gill..

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ТЗ!!! Высота изображения логотипа должна быть, как в первоисточнике (31px).

Ширина, какая получится для текста Espanamania.

Тема — Любовь к испании :)

Цвета — флага испании, пляжа, фиесты. При этом, чтоб вписывались в цветовое решения сайта.

Запах — моря!

Вкус — красного испанского вина, паэльи и хамона!