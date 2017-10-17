Логотип для сайта

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Закрыт16 заявок192 просмотра

Нужно сделать логотип для сайта http://espanamania.ru/ в двух исполнениях. 

Один для светлого фона и один для тёмного. 

Вот ссылки на первоисточник: 

Верхний лого для белого фона 

http://espanamania.ru/wp-content/uploads/2017/02/Gill.. 

Нижний лого для тёмного фона 

http://espanamania.ru/wp-content/uploads/2017/02/Gill.. 

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ТЗ!!! Высота изображения логотипа должна быть, как в первоисточнике (31px). 

Ширина, какая получится для текста Espanamania. 

Тема — Любовь к испании :) 

Цвета — флага испании, пляжа, фиесты. При этом, чтоб вписывались в цветовое решения сайта. 

Запах — моря! 

Вкус — красного испанского вина, паэльи и хамона!

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8 лет назад
debirs
64 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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