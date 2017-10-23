Сайт https://lukrai.by/ Сейчас ведется редизайн и будет он таким http://new.lukrai.by/ Нужен оригинальный красивый и главное современный логотим в разных исполнениях и на разных фонах.
Логотип
Нужно нарисовать логотип для студии дизайна.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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