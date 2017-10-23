Логотип

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Завершен18 заявок229 просмотров

Нужно нарисовать логотип для студии дизайна.

8 лет назад
ibeeart
Павел 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$50
5 дней
Работа выполнена на 110%, выше всех похвал! Продолжаем сотрудничество!
Спасибо Паше. Очень доволен сотрудничеством и результатом.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад