Придумать и прорисовать современный логотип для сайта

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Закрыт27 заявок230 просмотров

Сайт https://lukrai.by/

Сейчас ведется редизайн и будет он таким http://new.lukrai.by/

Нужен оригинальный красивый и главное современный логотим в разных исполнениях и на разных фонах.

8 лет назад
Heikoartur
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров