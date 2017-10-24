Логотип для интернет-магазина итальянских сумок

# 1 — $ 10

Разрабатывается интернет-магазин женских сумок с поставкой из Италии. Далее планируем развивать собственный бренд, то есть делать логотип металлическим и вшивать в сумки.

Название: STILE ITALIANO

Логотип в основном будет использован на черном фоне (что на сайте, что на сумках), поэтому цвет текста: белый.

Необходимо так же использовать 3 цвета итальянского флага (зеленый, белый, красный).

Не нужно ничего сложного. Красивый шрифт и использование необходимых цветов - все, что от вас требуется.

Приложил нынешний вариант, он не очень подходит для нас.