Нужно сделать логотип для сайта http://espanamania.ru/ в двух исполнениях. Один для светлого фона и один для тёмного. Вот ссылки на первоисточник: Верхний лого для белого фона http://espanamania.ru/wp-content/uploads/2017/02/Gill.. Нижний лого для тёмного фона ...
Логотип для интернет-магазина итальянских сумок
Разрабатывается интернет-магазин женских сумок с поставкой из Италии. Далее планируем развивать собственный бренд, то есть делать логотип металлическим и вшивать в сумки.
Название: STILE ITALIANO
Логотип в основном будет использован на черном фоне (что на сайте, что на сумках), поэтому цвет текста: белый.
Необходимо так же использовать 3 цвета итальянского флага (зеленый, белый, красный).
Не нужно ничего сложного. Красивый шрифт и использование необходимых цветов - все, что от вас требуется.
Приложил нынешний вариант, он не очень подходит для нас.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Необходимо создать логотип промышленной компании. Цены и сроки. Спасибо.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать логотип для студии дизайна.Завершен8 лет назад
Сайт https://lukrai.by/ Сейчас ведется редизайн и будет он таким http://new.lukrai.by/ Нужен оригинальный красивый и главное современный логотим в разных исполнениях и на разных фонах.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Требуется разработка логотипа для интернет магазина продающего специи. Название сайта Куркума бар адрес сайта kurkumabar by Логотип должен соответствовать цветовой гамме сайта и вписываться в существующий дизайн. Можно посмотреть на самом сайте.Завершен8 лет назад
Добрый день! Ищу специалиста желательно с опытом работы в этой области. Требуется придумать красивый логотип и визитку для ньюборн фотографа /фотосьемка новорожденных/, вмещающего в себя стиль детского и семейного фотографа.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет всем нужен лого векторний цвета разние форма как на рисунке и форматы есть во вложениеЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен логотип для интернет-магазина MilitaryFan (https://militaryfan.ru) .Завершен8 лет назад
- $50
Нужен логотип для образовательной организацииЛоготипы и Знаки36 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно по макету сделать логотип в векторе (цветной черно белый) и популярных форматах..Закрыт8 лет назад