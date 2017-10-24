Логотип для интернет-магазина итальянских сумок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок574 просмотра
#1$10

Разрабатывается интернет-магазин женских сумок с поставкой из Италии. Далее планируем развивать собственный бренд, то есть делать логотип металлическим и вшивать в сумки.

Название: STILE ITALIANO

Логотип в основном будет использован на черном фоне (что на сайте, что на сумках), поэтому цвет текста: белый.

Необходимо так же использовать 3 цвета итальянского флага (зеленый, белый, красный).

Не нужно ничего сложного. Красивый шрифт и использование необходимых цветов - все, что от вас требуется.

Приложил нынешний вариант, он не очень подходит для нас.

8 лет назад
demaxweb
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Победитель конкурса

Ockop
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#1
Понравился подход и само исполнение заказа. Учтены все предпочтения, а исходник в 5-ти форматах, это очень круто!
Заказчик, с которым приятно иметь дело. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Ockop
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
#1

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