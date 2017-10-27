Разрабатывается интернет-магазин женских сумок с поставкой из Италии. Далее планируем развивать собственный бренд, то есть делать логотип металлическим и вшивать в сумки. Название: STILE ITALIANO Логотип в основном будет использован на черном фоне ...
Логотип
логотип для сайта hotsoul.ru
актуально как минимум до 26
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