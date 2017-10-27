Нужно сделать логотип для сайта http://espanamania.ru/ в двух исполнениях. Один для светлого фона и один для тёмного. Вот ссылки на первоисточник: Верхний лого для белого фона http://espanamania.ru/wp-content/uploads/2017/02/Gill.. Нижний лого для тёмного фона ...