Логотип

$35
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Завершен10 заявок489 просмотров
#1$35

логотип для сайта hotsoul.ru

актуально как минимум до 26

8 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Катрин с задачей справилась на отлично, и сделала даже больше чем ожидалось, приятно порадовав меня качественной иконкой для сайта. Однозначно рекомендую.
Всё отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kanny
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
#1

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