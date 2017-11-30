Логотип для стройкомпании Гидропас

# 1 — $ 48

Требуется разработать логотип для строительной компании, занимающейся гидромзоляцией, подобрать цветовое решение, шрифты, разработать дизайн логотипа в виде слова «Гидропас», вместо буквы О должна быть капля.

Заявки рассматриваются в течение 3 дней, затем выбирается победитель.

Исходные данные:

- Наименование: Гидропас

- Цветовые решения: готовых решений нет

- Логотип отсутствует

Задача:

1. Подготовить современный логотип в виде слова с каплей.

2. Фирменные цветовые решения отсутствуют, единственное капля должна выделяться и быть понятной.

3. Лого должен выглядеть "дорого" - стильно и лаконично, современно. Важно: избежать штапмпов По возможности.

5. При приемке работы - требуется предоставить все варианты логотипа в форматах cdr, ai, psd, png, а также использованные шрифты.

6. Логотип должен быть выполнен в современном стиле, подразумевается возможность использования на печатных материалах компании, в документах, а в первую очередь в веб-решениях. Предпочтительны «плоские» (flat) решения – компании нужен современный логотип.

7. Уникальность.

Внимание:

Обязательно покажите примеры использования логотипа для оформления полиграфии. Устроят обычные клипарты. С победителем допускаем дальнейшее сотрудничество по дизайну полиграфической продукции – буклетов, листов и т. д.