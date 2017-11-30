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Логотип для стройкомпании Гидропас
Требуется разработать логотип для строительной компании, занимающейся гидромзоляцией, подобрать цветовое решение, шрифты, разработать дизайн логотипа в виде слова «Гидропас», вместо буквы О должна быть капля.
Заявки рассматриваются в течение 3 дней, затем выбирается победитель.
Исходные данные:
- Наименование: Гидропас
- Цветовые решения: готовых решений нет
- Логотип отсутствует
Задача:
1. Подготовить современный логотип в виде слова с каплей.
2. Фирменные цветовые решения отсутствуют, единственное капля должна выделяться и быть понятной.
3. Лого должен выглядеть "дорого" - стильно и лаконично, современно. Важно: избежать штапмпов По возможности.
5. При приемке работы - требуется предоставить все варианты логотипа в форматах cdr, ai, psd, png, а также использованные шрифты.
6. Логотип должен быть выполнен в современном стиле, подразумевается возможность использования на печатных материалах компании, в документах, а в первую очередь в веб-решениях. Предпочтительны «плоские» (flat) решения – компании нужен современный логотип.
7. Уникальность.
Внимание:
Обязательно покажите примеры использования логотипа для оформления полиграфии. Устроят обычные клипарты. С победителем допускаем дальнейшее сотрудничество по дизайну полиграфической продукции – буклетов, листов и т. д.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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