Ищу креативного оператора-монтажёра на съёмки видео в формата Тикток Умеет монтировать со спецэффектами и делать интересные переходы в стиле Тикток Может даже самое обычное видео сделать интересным Креативные видео на стропильную тематику бюджет выставлен за 1 съёмочный день + ...
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$30
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Видеомонтаж6 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Для рекламной кампании услуг строительной фирмы нужны рекламные буклеты в том же стиле, что и основной сайт компании. ( фотографии и логотип компании в прикрепленном файле) Листовки должны содержать следующее: Гидроизоляция и строительство подвала, крыши, бассейна и ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $48
Требуется разработать логотип для строительной компании, занимающейся гидромзоляцией, подобрать цветовое решение, шрифты, разработать дизайн логотипа в виде слова «Гидропас», вместо буквы О должна быть капля. Заявки рассматриваются в течение 3 дней, затем выбирается победитель. Исходные данные: - Наименование: ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
5 лет назад
Было очень приятно работать с Полиной.
Ответный отзыв
Все сделали отлично и оперативно, прислушивались к пожеланиям, вносили правки! Рекомендую
$48
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рекомендую, отлично выполненный заказ, все красиво и со вкусом