polinaar

Полина Арестова polinaar

 
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Креативный оператор-монтажёр тиктока

    Ищу креативного оператора-монтажёра на съёмки видео в формата Тикток Умеет монтировать со спецэффектами и делать интересные переходы в стиле Тикток  Может даже самое обычное видео сделать интересным Креативные видео на стропильную тематику бюджет выставлен за 1 съёмочный день + ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать макет буклета для печати

    $30

    Для рекламной кампании услуг строительной фирмы нужны рекламные буклеты в том же стиле, что и основной сайт компании.  ( фотографии и логотип компании в прикрепленном файле) Листовки должны содержать следующее: Гидроизоляция и строительство подвала, крыши, бассейна и ...

    Рекламная кампания
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип для стройкомпании Гидропас

    $48

    Требуется разработать логотип для строительной компании, занимающейся гидромзоляцией, подобрать цветовое решение, шрифты, разработать дизайн логотипа в виде слова «Гидропас», вместо буквы О должна быть капля. Заявки рассматриваются в течение 3 дней, затем выбирается победитель. Исходные данные: - Наименование: ...

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать макет буклета для печати
Было очень приятно работать с Полиной.
Все сделали отлично и оперативно, прислушивались к пожеланиям, вносили правки! Рекомендую
Ответный отзыв
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
21 час назад
$48
10 баллов
6 лет назад
Логотип для стройкомпании Гидропас
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую, отлично выполненный заказ, все красиво и со вкусом
Ответный отзыв