Ищу креативного оператора-монтажёра на съёмки видео в формата Тикток Умеет монтировать со спецэффектами и делать интересные переходы в стиле Тикток Может даже самое обычное видео сделать интересным Креативные видео на стропильную тематику бюджет выставлен за 1 съёмочный день + ...