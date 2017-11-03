Разработка логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки137 просмотров

Необходимо для нового проекта разработать логотип согласно пожеланий.

Бриф предоставляется исполнителю.

В логотипе должен быть знак и слово (Торговая марка)

Логотип должен отображать пожелания по ТЗ (высылаем в личку)

8 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$50
4 дня
С Анастасией приятно работать. Всегда четко. Сроки выдержаны, ТЗ учтено. Настя предлагает несколько вариантов на выбор, всегда очень достойные варианты и есть что обсудить. Работаем не первый раз, но из всех обращений логотип всегда был выбран и с минимальными правками и пожеланиями от нас. Это говорит о том, что Настя действительно может внимательно читать ТЗ, вникать в суть проекта. Видно профессионализм и отсутвие "шаблонности" - т.е. когда все логотипы имеют один стиль. Мы работаея по нескольким проектам это смогли заметить. Спасибо вам большое за сотрудничество. Будем обращаться еще.
Мои наилучшие пожелания к сотрудничеству и благодарность за интересные проекты! Отдельно отмечу, профессиональный подход в общении и ведении проектов.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад