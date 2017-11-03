Разработка логотипа

С Анастасией приятно работать. Всегда четко. Сроки выдержаны, ТЗ учтено. Настя предлагает несколько вариантов на выбор, всегда очень достойные варианты и есть что обсудить. Работаем не первый раз, но из всех обращений логотип всегда был выбран и с минимальными правками и пожеланиями от нас. Это говорит о том, что Настя действительно может внимательно читать ТЗ, вникать в суть проекта. Видно профессионализм и отсутвие "шаблонности" - т.е. когда все логотипы имеют один стиль. Мы работаея по нескольким проектам это смогли заметить. Спасибо вам большое за сотрудничество. Будем обращаться еще.