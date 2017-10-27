Разработка логотипа для интернет магазина

Михаил, очень приятный в общении человек, а как заказчик - терпеливый и ответственный. Что особенно понравилось - это то, что Михаил участвовал в проекте на всём его протяжении. Вносил конструктивные правки и адекватно реагировал на мнение дизайнера. Оплата и обратная связь без промедлений.