Приватный проект для Владимира Чеховского

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Завершен8 заявок159 просмотров

Необходимо разработать лого и визитку с ним.

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
3 дня
Разработанный лого превзошел мои ожидания.
Рекомендую! Работаем не первый раз, только хорошие впечатления. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Chehovskyi
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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