Придумать логотип для изготовителя мебели для кошек (когтеточки)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок1941 просмотр
#1$30

Доброго времени суток. Нужен логотип для изготовителя мебели для кошек. Название компании Kotio. Основное направление - это  комплексы (с домиками, лежаками и тд), и так же уникальный дизайн (фото в архиве, водяной знак - старое название) с изготовлением высокого качества.  

  • Логотип должен соответствовать тем же ассоциациям, что и название : уют, спокойствие, расслабленность, а так же не стоит прямо рисовать когтеточку или домик в нем, а что-то отдаленное, как бы с подтекстом на направление компании.
  • Никаких пестрой цветовой гаммы и разноцветности.
  • Название должно присутствовать в логотипе.
В любом случае приветствуется Ваш креатив и Ваше видение. Для экономии Вашего времени и более быстрого результата можете присылать начальные отрисовки,  что бы сразу отметать неподходящие идеи.  

Конкурс планируется закрыть досрочно, если придет очень привлекательная работа. 

Спасибо за старания.

8 лет назад
Olegich_cat
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Большое спасибо за работу. Один из первых откликнулся на конкурс, предложил свой вариант, который запоминается своей простотой, и читаемостью, приятный на глаз. Быстро выходит на связь, делает правки без проблем.
Спасибо большое за интересный проект! Во всех отношениях приятный заказчик. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1

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