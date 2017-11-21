Разрабатывается интернет-магазин женских сумок с поставкой из Италии. Далее планируем развивать собственный бренд, то есть делать логотип металлическим и вшивать в сумки. Название: STILE ITALIANO Логотип в основном будет использован на черном фоне ...
Придумать логотип для изготовителя мебели для кошек (когтеточки)
Доброго времени суток. Нужен логотип для изготовителя мебели для кошек. Название компании Kotio. Основное направление - это комплексы (с домиками, лежаками и тд), и так же уникальный дизайн (фото в архиве, водяной знак - старое название) с изготовлением высокого качества.
- Логотип должен соответствовать тем же ассоциациям, что и название : уют, спокойствие, расслабленность, а так же не стоит прямо рисовать когтеточку или домик в нем, а что-то отдаленное, как бы с подтекстом на направление компании.
- Никаких пестрой цветовой гаммы и разноцветности.
- Название должно присутствовать в логотипе.
Конкурс планируется закрыть досрочно, если придет очень привлекательная работа.
Спасибо за старания.
Победитель конкурса
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