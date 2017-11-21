Придумать логотип для изготовителя мебели для кошек (когтеточки)

# 1 — $ 30

Доброго времени суток. Нужен логотип для изготовителя мебели для кошек. Название компании Kotio. Основное направление - это комплексы (с домиками, лежаками и тд), и так же уникальный дизайн (фото в архиве, водяной знак - старое название) с изготовлением высокого качества.

Логотип должен соответствовать тем же ассоциациям, что и название : уют, спокойствие, расслабленность, а так же не стоит прямо рисовать когтеточку или домик в нем, а что-то отдаленное, как бы с подтекстом на направление компании.

Никаких пестрой цветовой гаммы и разноцветности.

Название должно присутствовать в логотипе.

В любом случае приветствуется Ваш креатив и Ваше видение. Для экономии Вашего времени и более быстрого результата можете присылать начальные отрисовки, что бы сразу отметать неподходящие идеи.

Конкурс планируется закрыть досрочно, если придет очень привлекательная работа.

Спасибо за старания.