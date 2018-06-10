Наша компания компания изготавливает один товар - это наматрасники Для выполнения работы необходимо прочитать наше коммерческое предложение, в нем мы соединили индивидуальное предложение и подробное описание товарных позиций. Есть фотографии. Все ...
Разработка логотипа и визитки для гомеопатического центра Homeospes
Необходимо разработать логотип для гомеопатического центра Homeospes (www.homeospes.ru) а также визитку.
Цветовая гамма - зеленая (салатный).
Главная идея - здоровье, естественность, природа.
Бюджет проекта - до 100 USD
Срок - не более недели (срочно)
Примеры логотипов, которые понравились заказчику прикрепляю.
Выбранный исполнитель
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