Разработка логотипа и визитки для гомеопатического центра Homeospes

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки527 просмотров

Необходимо разработать логотип для гомеопатического центра Homeospes (www.homeospes.ru) а также визитку.  

Цветовая гамма - зеленая (салатный).

Главная идея - здоровье, естественность, природа.  

Бюджет проекта - до 100 USD

Срок - не более недели (срочно)

Примеры логотипов, которые понравились заказчику прикрепляю. 

8 лет назад
sergeykuz
Сергей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

juliberk
Юлия 
31 год
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$50
4 дня
В целом доволен работой. В начале немного "притирались" но потом все хорошо!
Интересный проект, приятное общение. Сотрудничеством очень довольна!) Грамотно составленное тех. задание и с оплатой не затягивает.

Заявки фрилансеров

juliberk
Юлия 
31 год
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад