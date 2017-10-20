Изменить формат лого с фотошоп на корел

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Закрыт25 заявок306 просмотров

Необходимо изменить формат лого согласно требованиям типографии.

Сейчас лого в фотошопе, необходимо изменить на CorelDRAW 11 или Adobe Illustrator 10 CE (группированный, в кривых,в палитре CMYK).

Кто готов сделать сейчас, пишите и указывайте цену.

CorelDRAW
8 лет назад
katerina_dyakova
Екатерина 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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