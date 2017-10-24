Необходимо изменить формат лого согласно требованиям типографии. Сейчас лого в фотошопе, необходимо изменить на CorelDRAW 11 или Adobe Illustrator 10 CE (группированный, в кривых,в палитре CMYK). Кто готов сделать сейчас, пишите и указывайте ...
Нужен дизайнер.
Наша компания компания изготавливает один товар - это наматрасники
Для выполнения работы необходимо прочитать наше коммерческое предложение, в нем мы соединили индивидуальное предложение и подробное описание товарных позиций.
Есть фотографии. Все они сделаны в последовательности как идет текст. Используйте фото для того, чтобы понять о чем написано.
В коммерческом предложении уже используются чужие рисунки, нужно чужие рисунки убрать.
Для рисунков использовать бежевую цветовую карту.
Прошу обратить внимание: первая страница коммерческого предложения используется для предоставления индивидуального предложения потенциальному заказу, остальные страницы описывают товарные позиции указанные в коммерческом предложении
Компания изготавливает один товар - это наматрасники, они бывают двух видов - это на резинке и с бортом
Мы сделали фотографии (https://yadi.sk/d/MHNZQFiK3P2dCf), которые можно использовать в своей работе. В архиве очень много фотографий. Фотографировались с теплым освещением, при использовании добавлять белый цвет.
Задание:
- перерисовать логотип ТАКТИЛЬ (TAKTILE)
за основу взять картинку с киской
убрать сердце
В
- нарисовать логотип-пиктограмма артикула КАМИНО (KAMINO)
- нарисовать логотип-пиктограмма артикул ЧЕСТЕР
- изображение схематичное наматрасника с бортом и на резинке
- изображение слоев ткани тоже не наше, тоже перерисовать
- нарисовать логотип-пиктограмма ткани МУЛИТЕКС (MULITEX)
- нарисовать логотип-пиктограмма ткани УЛЬТРАТЕКС КОВЕР (ULTRATEX COVER)
- используя нарисованные логотипы оформить коммерческое предложение, которое вы должны были прочитать в самом начале.
- сделать дизайн визитной карточки по наматрасникам использую ту же стилистику,
в логотипе можно использоваться идею непроницаемости ткани
В
в логотипе можно использовать картеную стяжку
В
сейчас используется чужое изображение:
нужно схематичное изображений видов - это на резинке (камино-стандарт) и с бортом (камино-борт), чтобы по схематичным изображениям было понятно что борт а что резинка
В
В
можно в лого использовать идею не пропускания воды
В
можно использовать идею каретной стяжки
В
В архиве очень много фотографий. Все фотографии сделаны в последовательности как идет текст.
В процессе оформления коммерческого предложения используйте наши фотографии, чтобы читателю помогали разобраться в товаре фотографии. Картинки можно располагать и в центре, и справа и слева... на ваш вкус. Коммерческое предложение таким образом получится как брошура с индивидуальным предложением. Должно быть оформлено в виде ворд. Верси с КП и без КП.
В
которая используется в коммерческом предложении, использовать логотипы и стилистику
Одну сторону визитки сделать фирмы, а обратную сторону сделать для указания контактов персонального контактного лица.
текст для визитки: ТАКТИЛЬ, НАМАТРАСНИКИ,В СДЕЛАНО В РОССИИ
телефон +7-495-185-12-34
почта [email protected]
с обратно стороны нужно место где человек от руки может вписывать свое имя (должность у всех одна специалист) и свою эл.почту (часть электронной почты), например,В специалист _Вера__________В В почта ______@namatrase.proВ
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