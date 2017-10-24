Нужен дизайнер.

Наша компания компания изготавливает один товар - это наматрасники

Для выполнения работы необходимо прочитать наше коммерческое предложение, в нем мы соединили индивидуальное предложение и подробное описание товарных позиций.

Есть фотографии. Все они сделаны в последовательности как идет текст. Используйте фото для того, чтобы понять о чем написано.

В коммерческом предложении уже используются чужие рисунки, нужно чужие рисунки убрать.

Для рисунков использовать бежевую цветовую карту.

Прошу обратить внимание: первая страница коммерческого предложения используется для предоставления индивидуального предложения потенциальному заказу, остальные страницы описывают товарные позиции указанные в коммерческом предложении

Компания изготавливает один товар - это наматрасники, они бывают двух видов - это на резинке и с бортом

Мы сделали фотографии (https://yadi.sk/d/MHNZQFiK3P2dCf), которые можно использовать в своей работе. В архиве очень много фотографий. Фотографировались с теплым освещением, при использовании добавлять белый цвет.

Задание:

перерисовать логотип ТАКТИЛЬ (TAKTILE) за основу взять картинку с киской убрать сердце В

нарисовать логотип-пиктограмма артикула КАМИНО (KAMINO)

в логотипе можно использоваться идею непроницаемости ткани В нарисовать логотип-пиктограмма артикул ЧЕСТЕР

в логотипе можно использовать картеную стяжку В изображение схематичное наматрасника с бортом и на резинке

сейчас используется чужое изображение: нужно схематичное изображений видов - это на резинке (камино-стандарт) и с бортом (камино-борт), чтобы по схематичным изображениям было понятно что борт а что резинка В изображение слоев ткани тоже не наше, тоже перерисовать

В нарисовать логотип-пиктограмма ткани МУЛИТЕКС (MULITEX)

можно в лого использовать идею не пропускания воды В нарисовать логотип-пиктограмма ткани УЛЬТРАТЕКС КОВЕР (ULTRATEX COVER)

можно использовать идею каретной стяжки В используя нарисованные логотипы оформить коммерческое предложение, которое вы должны были прочитать в самом начале.

В архиве очень много фотографий. Все фотографии сделаны в последовательности как идет текст. В процессе оформления коммерческого предложения используйте наши фотографии, чтобы читателю помогали разобраться в товаре фотографии. Картинки можно располагать и в центре, и справа и слева... на ваш вкус. Коммерческое предложение таким образом получится как брошура с индивидуальным предложением. Должно быть оформлено в виде ворд. Верси с КП и без КП. В сделать дизайн визитной карточки по наматрасникам использую ту же стилистику, которая используется в коммерческом предложении, использовать логотипы и стилистику Одну сторону визитки сделать фирмы, а обратную сторону сделать для указания контактов персонального контактного лица. текст для визитки: ТАКТИЛЬ, НАМАТРАСНИКИ,В СДЕЛАНО В РОССИИ телефон +7-495-185-12-34 сайт http://www.namatrase.pro почта [email protected] с обратно стороны нужно место где человек от руки может вписывать свое имя (должность у всех одна специалист) и свою эл.почту (часть электронной почты), например,В специалист _Вера__________В В почта ______@namatrase.proВ

Бюджет 4000р.