viktorya1989

Виктория viktorya1989

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$16
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно написать скрипт для продажи

    $33

    Работа безпредоплаты, возможна предоплата после начала работ спустя какое-то время товар: намарасники, информация о товаре:[list] [*]файл коммерческого предложения https://www.dropbox.com/s/hnjtg4j1srfne2q/kp_namatrasniki.pdf [*]сайт http://namatrase.ovvo.online[/list]технология продаж: мы используем план продаж, посмотрите видео ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен delius сайт о фабрике

    $68

    Комментарий расширенный Мини сайт о фабрике компании DELIUS За основу взять сайт https://www.delius-contract.de/ru/ Главная страница в виде лендинга + раздел каталог товаров с несколькими артикулами + страница статей + страница ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайнер.

    $52

    Наша компания компания изготавливает один товар - это наматрасники Для выполнения работы необходимо прочитать наше коммерческое предложение, в нем мы соединили индивидуальное предложение и подробное описание товарных позиций. Есть фотографии. Все они сделаны в последовательности как идет ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен фотограф!!!!

    $69

    Нужен фотограф!!!!!(г. Москва, районы Марьино, Люблино, Текстильщики, Таганская, Румянцево). Нужно сделает  демонстрационные фотографии наматрасников на кровати.Срок 1-2-3 дня.Бюджет 4000р.

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется копирайтер

    $51

    бюджет 3000р  во вложении два файла  в описание подобрать картинки  Коммерческое предложение 2017-10-03 для БЛАНК НА ПРАВКУ.doc  первая страница коммерческое предложение  стр 2 КАМИНО (KAMINO), стр 3 ЧЕСТЕР (CHESTER): расписать способы ухода, плюсы и минусы каждого изделия  стр 4 описание возможности ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно написать скрипт для браузера Хром.

    Написать скрипт для браузера Хром. Отправлять адреса страниц, содержания пост запросов и выводить статус в бар с иконками.Обязательные требованияВ файле link.pdf во вложении. Оплата на сбер карту или номер телефона.Стоимость работы 5000р

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
alex1985obozny
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Кп наматрасники сверстать в хтмл
Отличный заказчик, с которым приятно работать. Четкое задание и своевременные правки. Всегда на связи, приятен в общении. Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Огромное спасибо Вам Александр! Очень серьёзный и ответственный исполнитель, всегда на связи. Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую исполнителя другим заказчикам. Мы остались, очень довольны его работой.
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