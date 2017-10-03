viktorya1989

сайтсделать в виде лендинг_пейдж, но не в одну страницу а в несколько страниц
- $102Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $33
Работа безпредоплаты, возможна предоплата после начала работ спустя какое-то время товар: намарасники, информация о товаре:[list] [*]файл коммерческого предложения https://www.dropbox.com/s/hnjtg4j1srfne2q/kp_namatrasniki.pdf [*]сайт http://namatrase.ovvo.online[/list]технология продаж: мы используем план продаж, посмотрите видео ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Есть почтовые ящики на gmail, yandex, mail.ru и некоторые другие почтовые системы, в т.ч. работающие по smtp/imap/pop3 хотим читать их из одного интерфейса для этого вижу что ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $68
Комментарий расширенный Мини сайт о фабрике компании DELIUS За основу взять сайт https://www.delius-contract.de/ru/ Главная страница в виде лендинга + раздел каталог товаров с несколькими артикулами + страница статей + страница ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт6 лет назад
- $16
Кп наматрасники сверстать в хтмл!!!!HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $168
Нужен разработчик сайта. Все указанно в задании.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $52
Наша компания компания изготавливает один товар - это наматрасники Для выполнения работы необходимо прочитать наше коммерческое предложение, в нем мы соединили индивидуальное предложение и подробное описание товарных позиций. Есть фотографии. Все они сделаны в последовательности как идет ...Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $69
Нужен фотограф!!!!!(г. Москва, районы Марьино, Люблино, Текстильщики, Таганская, Румянцево). Нужно сделает демонстрационные фотографии наматрасников на кровати.Срок 1-2-3 дня.Бюджет 4000р.Фотосъемка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $51
бюджет 3000р во вложении два файла в описание подобрать картинки Коммерческое предложение 2017-10-03 для БЛАНК НА ПРАВКУ.doc первая страница коммерческое предложение стр 2 КАМИНО (KAMINO), стр 3 ЧЕСТЕР (CHESTER): расписать способы ухода, плюсы и минусы каждого изделия стр 4 описание возможности ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать скрипт для браузера Хром. Отправлять адреса страниц, содержания пост запросов и выводить статус в бар с иконками.Обязательные требованияВ файле link.pdf во вложении. Оплата на сбер карту или номер телефона.Стоимость работы 5000рВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $22
Нам нужна аудиозапись-приветствие на английском языке.Запись должна быть в формате wav (PCM, 8kHz, 16bit, mono).Стоимость работы 1300рАудиомонтаж11 заявокЗакрыт6 лет назад