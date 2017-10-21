Создать логотип для компании

$20
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Закрыт27 заявок1011 просмотров
#1$20

Есть сайт http://ameliia.ru, для него нужно придумать современный логотип интересный 

8 лет назад
josgir
Петр 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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