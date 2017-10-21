Логотип ИМ и фирменный стиль

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Закрыт10 заявок256 просмотров

Доброго времени суток, Виктор!

Нужно придумать логотип и фирменный стиль интернет-магазина товаров для путешествий (не для туризма!!!).

Название магазина: "Ближе к солнцу"

Домен closetosun.com 

Желательно, чтобы логотип был 256*74 пикселя (соотношение желательно чтобы нормально выглядело на сайте, допустимо до 100 пикселей по высоте)

Хочется чего-то яркого и запоминающегося.

8 лет назад
AlexandrMelFas
Александр 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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