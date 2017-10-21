Наша компания компания изготавливает один товар - это наматрасники Для выполнения работы необходимо прочитать наше коммерческое предложение, в нем мы соединили индивидуальное предложение и подробное описание товарных позиций. Есть фотографии. Все ...
Редизайн логотипа
Здравствуйте!
Нужен редизайн логотипа.
Бюджета нет. Мыслей нет. А логотип нужен.
Работа за еду и ради работы^_^
P.S. цену указывайте в рублях
P.S.S. если написано, что "Бюджета нет" и вы указываете в заявке 500$ - на что вы рассчитываете? оО
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