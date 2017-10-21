Редизайн логотипа

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Закрыт26 заявок242 просмотра

Здравствуйте!

Нужен редизайн логотипа.

Бюджета нет. Мыслей нет. А логотип нужен.

Работа за еду и ради работы^_^

P.S. цену указывайте в рублях

P.S.S. если написано, что "Бюджета нет" и вы указываете в заявке 500$ - на что вы рассчитываете? оО

8 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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