Создание логотипа для сайта

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Закрыт26 заявок240 просмотров

Здравствуйте, необходимо создать логотип для сайта.

В заявке указываем СКАЙП и примерную цену.

Наличие примеров логотипов в портфолио обязательно.

Спасибо.

8 лет назад
_misha_
Михаил 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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