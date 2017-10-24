Создание логотипа для сайта

Здравствуйте! Нужен хороший и быстрый мастер. Лого из буквы F, пример https://www.pinterest.com/pin/539446861592088815/, только не точь в точь, а сама идея. Может быть цвета зеленых листьев и как буд-то из листьев и состоит, только стилизовано. ...