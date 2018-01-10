Нужно: краткий логотип (просто иконка), фавикон, полный логотип (включает иконку краткого логотипа плюс справа от иконки название сайта). Логотип будет представлять собой аверс монеты, где вместо герба будет фрукт.
Дизайн лендинга, кабинета и логотипа
Необходима разработка логотипа и сайта, тематика ИТ и инновации
Выбранный исполнитель
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