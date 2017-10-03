Поиск домена

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$9
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт30 заявок612 просмотров
#1$9

Нужен домен 3-6 символов .com -  если хороший можно .net

Тематика  :  контроль, управление, ведение учета,  бронирование,  все слова вокруг подходят типо: ключи, бронь, frontdesk, статистика, данные итд.

Домен надо по теме или какой то прикольный набор букв (легко запоминающийся) 

Можно даже желательно перекрученные варианты например keys.com = qeyz.com 

только что бы при прочтении звучали правильно а не как набор букв

За хороший вариант - который приму, дам +30$ на paypal.

8 лет назад
newkrut
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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