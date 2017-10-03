Нейминг и лого для фото товаров

1.Нужно подобрать название бренда для фото товаров на английском языке для международной торговли. Для этого названия должен быть свободен домен в зоне ".com".

2.Сделать логотип в виде текста этого названия в черно белом и цветном варианте.

Ассоциации бренда с качеством , надежностью и удобством использования.