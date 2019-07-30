Создать запоминающееся и вызывающее доверие (подтверждающее экспертность на рынке) название компании, основным видом деятельности которой является продажа электротехнического оборудования. Направления деятельности: Основной акцент на продажи сухих трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций ...
Придумать название для интернет провайдера.
Здравствуйте, Коллеги.
Я снова к вам за помощью. Нужно придумать название для интернет провайдера в городе Чехове.
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Ребята, прошу прощения, не успеваю отвечать каждому учаснику, не смотря на это каждый вариант будет рассмотрен. Немного затягиваем с результатами так как, вариантов очень много, поэтому пока выбираем.
Ещё раз всем спасибо за варианты, конкурс пока не останавливаю, но постараюсь это сделать ближе к следующим выходным, ну и ближе к ним постараемся выбрать победителей.
Объявим победителей 27 июля
Заранее благодарю.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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