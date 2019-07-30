# 1 — $ 25 # 2 — $ 5

Здравствуйте, Коллеги.

Я снова к вам за помощью. Нужно придумать название для интернет провайдера в городе Чехове.

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Ребята, прошу прощения, не успеваю отвечать каждому учаснику, не смотря на это каждый вариант будет рассмотрен. Немного затягиваем с результатами так как, вариантов очень много, поэтому пока выбираем.

Ещё раз всем спасибо за варианты, конкурс пока не останавливаю, но постараюсь это сделать ближе к следующим выходным, ну и ближе к ним постараемся выбрать победителей.

Объявим победителей 27 июля

Заранее благодарю.