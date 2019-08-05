Живи осознанно, просыпайся!
Немного о себе: Меня зовут Екатерина, я родилась и живу в городе Запорожье, главными достопримечательностями которого являются: остров Хортица, плотина ДнепроГЭС, музей ретро-автомобилей и еще много чего интересного. По образованию я - инженер-строитель (промышленное и гражданское строительство), а по жизни - человек, которому интересно все новое, познавательное, полезное, красивое. Люблю читать, чертить (т. е. мне нравится моя работа), придумывать стихи, участвовать в конкурсах, узнавать что-то новое, познавательно-интересное.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Креативный и запоминающийся слоган. Тремя словами очень точно передал смысл. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо, Михаил, за интересный конкурс. Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Желаю Вам процветания, успеха и хороших клиентов.
$10
10 баллов
6 лет назад
Оплата второго места в конкурсе.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс Андрею.
$15
10 баллов
6 лет назад
Екатерина предложила много интересных названий и заняла сразу два места в конкурсе. Рекомендую к сотрудничеству и желаю удачи и успехов.
Ответный отзыв
Спасибо Андрею за интересный конкурс. Рекомендую к сотрудничеству как грамотного, профессионального и ответственного специалиста.