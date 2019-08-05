Живи осознанно, просыпайся!

Немного о себе: Меня зовут Екатерина, я родилась и живу в городе Запорожье, главными достопримечательностями которого являются: остров Хортица, плотина ДнепроГЭС, музей ретро-автомобилей и еще много чего интересного. По образованию я - инженер-строитель (промышленное и гражданское строительство), а по жизни - человек, которому интересно все новое, познавательное, полезное, красивое. Люблю читать, чертить (т. е. мне нравится моя работа), придумывать стихи, участвовать в конкурсах, узнавать что-то новое, познавательно-интересное.