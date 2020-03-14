Здравствуйте.

Необходимо сделать логотип для клуба инвалидов.

У нас есть изображение, которое отражает суть клуба: на переднем плане девушка с распростертыми объятиями сзади нее несколько человек http://joxi.ru/KAxn3weSZQKYbm

На логотипе хотелось бы схематично отразить ту же суть.

От вас сразу цена, это для нас важный пункт, так как у клуба очень ограниченный бюджет.

Спасибо!