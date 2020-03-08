Создание логотипа

Здравствуйте! Задача: придумать макет-чертеж адресной таблички дома (домовой знак) для плазменной резки (металл). улица Петра Дорошенка 24 можно Дорошенка 24 Площадка крепления - столб ширина 38 см. Расположения текста может быть горизонтальное или вертикальное. требования к адресной таблички ( знаку ) - просто НО СТИЛЬНО ( без узоров, завитушек и т.д) - ширина до 38 см. - читабельно - макет-чертеж в форматах .dxf и .dwg (программы Autocad,Artcam,Rhinoceros) От ВАС простой макет-чертеж адресной таблички в форматах .dxf и .dwg Заранее ВСЕМ спасибо. Всем успеха!