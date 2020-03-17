Создание логотипа для бренда ювелирных украшений

Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок539 просмотров
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Ищем дизайнера-фрилансера для долгосрочного сотрудничества в подобных проектах.

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Первое Задание  Лого

Логотип состоит из названия (OriQali), иконки и, возможно (необязательно) -подстрочника теглайна powerful jewelry.

Название бренда - OriQali (с груз. две женщины). 

Эффектные украшения созданы ювелиром и вдохновлены археологическими находками (монеты, украшения) времен Римской империи, найденными на территории Грузии. 

ЦА - деловые и успешные люди среднего возраста (мужчины и женщины), Европа, США.

Цветовое решение 

 Фон - темный (зеленый (еловый), бордовый,  коричневый (шоколад), темно-синий и тп) шрифт  (золотой,  светлый (молочный). Эти уточнения не являются обязательными. Доверяем вашему опыту.

Иконка должна соответствовать общему стилю и быть самодостаточна. Тк рассматриваем возможность использовать образ без  названия.  Рассмотрим варианты с теглайном, и без (только Oriqali  + рисунок). В случае отсутствия надписи jewelry - элементы иконки должны давать представление о направлении деятельности бренда (ювелирные украшения).

Форма

Круг или овал

Вектор. 

Прикрепленные файлы призваны вдохновить и напрвить: логотипы, которые нравятся; римская монета; украшения нашего бренда и  грузинский орнамент, который может быть использован.

Ощущения, которые должен вызывать логотип: изыскано, смело, эффектно, ценно.

4 года назад
dzhumoka
38 летЧехия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
4 года назад
$40
4 дня
WMZ
Виктор - блестящий профессионал. Настоятельно рекомендую.
Благодарю за интересное задание! Только положительное впечатление от сотрудничества с Юлией.
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