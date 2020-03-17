Создание логотипа для бренда ювелирных украшений

Нужен логотип для страницы Инстаграм ( продажа айфонов и аксессуаров к ним), так же логотип визитки, хорошего качества для печати.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем дизайнера-фрилансера для долгосрочного сотрудничества в подобных проектах.
Просим указывать:
Стоимость
Сроки
Условия
Первое Задание Лого
Логотип состоит из названия (OriQali), иконки и, возможно (необязательно) -подстрочника теглайна powerful jewelry.
Название бренда - OriQali (с груз. две женщины).
Эффектные украшения созданы ювелиром и вдохновлены археологическими находками (монеты, украшения) времен Римской империи, найденными на территории Грузии.
ЦА - деловые и успешные люди среднего возраста (мужчины и женщины), Европа, США.
Цветовое решение
Фон - темный (зеленый (еловый), бордовый, коричневый (шоколад), темно-синий и тп) шрифт (золотой, светлый (молочный). Эти уточнения не являются обязательными. Доверяем вашему опыту.
Иконка должна соответствовать общему стилю и быть самодостаточна. Тк рассматриваем возможность использовать образ без названия. Рассмотрим варианты с теглайном, и без (только Oriqali + рисунок). В случае отсутствия надписи jewelry - элементы иконки должны давать представление о направлении деятельности бренда (ювелирные украшения).
Форма
Круг или овал
Вектор.
Прикрепленные файлы призваны вдохновить и напрвить: логотипы, которые нравятся; римская монета; украшения нашего бренда и грузинский орнамент, который может быть использован.
Ощущения, которые должен вызывать логотип: изыскано, смело, эффектно, ценно.
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