Создание логотипа для бренда ювелирных украшений

Ищем дизайнера-фрилансера для долгосрочного сотрудничества в подобных проектах.

Просим указывать:

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Первое Задание Лого

Логотип состоит из названия (OriQali), иконки и, возможно (необязательно) -подстрочника теглайна powerful jewelry.

Название бренда - OriQali (с груз. две женщины).

Эффектные украшения созданы ювелиром и вдохновлены археологическими находками (монеты, украшения) времен Римской империи, найденными на территории Грузии.

ЦА - деловые и успешные люди среднего возраста (мужчины и женщины), Европа, США.

Цветовое решение

Фон - темный (зеленый (еловый), бордовый, коричневый (шоколад), темно-синий и тп) шрифт (золотой, светлый (молочный). Эти уточнения не являются обязательными. Доверяем вашему опыту.

Иконка должна соответствовать общему стилю и быть самодостаточна. Тк рассматриваем возможность использовать образ без названия. Рассмотрим варианты с теглайном, и без (только Oriqali + рисунок). В случае отсутствия надписи jewelry - элементы иконки должны давать представление о направлении деятельности бренда (ювелирные украшения).

Форма

Круг или овал

Вектор.

Прикрепленные файлы призваны вдохновить и напрвить: логотипы, которые нравятся; римская монета; украшения нашего бренда и грузинский орнамент, который может быть использован.

Ощущения, которые должен вызывать логотип: изыскано, смело, эффектно, ценно.